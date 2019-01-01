ريوس: هوملز مفتاح دورتموند لتحقيق البوندسليجا

هوملز عاد مجدداً إلى دورتموند

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع ماركو ريوس، نجم وقائد بوروسيا دورتموند، أن يكون ماتس هوملز مفتاح فريقه لتحقيق لقب بوندسليجا الموسم المقبل.

وعاد هوملز الشهر الماضي مجدداً لصفوف بوروسيا دورتموند من بايرن ميونخ في صفقة في حدود 38 مليون يورو.

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وقال ريوس مع "بيلد": "هدف الفريق دائماً أن يكون المنافسة والفوز بالبطولات التي يشارك فيها، ومع التعاقدات الجديدة سيكون هذا الهدف".

وأضاف: "هوملز إضافة رياضية كبيرة لنا، وسيكون عوناً لنا لتحقيق اللقب".

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والد هوملز هيرمان ألمح أيضاً مع "بيلد" لأسباب انتقال نجله لدورتموند: "اللاعب يُدفع له عملتين، الأولى المرتب، والثانية هي التقدير، وكل لاعب له طريقته".

يذكر أن دورتموند خسر لقب البوندسليجا الموسم الماضي لبايرن ميونخ رغم تصدره لفترات طويلة على مدار العام.