رويس: هوملس مفتاح دورتموند لتحقيق البوندسليجا

هوملس عاد مجدداً إلى دورتموند

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع ماركو رويس، نجم وقائد بوروسيا دورتموند، أن يكون ماتس هوملس مفتاح فريقه لتحقيق لقب بوندسليجا الموسم المقبل.

وعاد هوملس الشهر الماضي مجدداً لصفوف بوروسيا دورتموند من بايرن ميونخ في صفقة في حدود 38 مليون يورو.

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وقال رويس مع "بيلد": "هدف الفريق دائماً أن يكون المنافسة والفوز بالبطولات التي يشارك فيها، ومع التعاقدات الجديدة سيكون هذا الهدف".

وأضاف: "هوملس إضافة رياضية كبيرة لنا، وسيكون عوناً لنا لتحقيق اللقب".

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والد هوملس هيرمان ألمح أيضاً مع "بيلد" لأسباب انتقال نجله لدورتموند: "اللاعب يُدفع له عملتين، الأولى المرتب، والثانية هي التقدير، وكل لاعب له طريقته".

يذكر أن دورتموند خسر لقب البوندسليجا الموسم الماضي لبايرن ميونخ رغم تصدره لفترات طويلة على مدار العام.