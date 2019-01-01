بونجاح يقود السد للفوز على وصيف آسيا

هدف في توقيت قاتل يقود الفريق القطري لأول انتصاراته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب السد القطري على ضيفه بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

جاء ذلك في الوقت القاتل وتحديداً الدقيقة 95، بتوقيع المغربي بغداد بو نجاح.

بذلك يضيف السد أول 3 نقاط لرصيده في المجموعة التي يحتل مركزها الثالث، وذلك على حساب وصيف النسخة الماضية الذي يحتل المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وكان السد قد خسر أمام أهلي جدة السعودي في الجولة الأولى، فيما تعادل باختاكور مع بيرسبوليس.

أيضاً فاز باختاكور على الأهلي في تلك الجولة ليحتل المركز الأول بـ4 نقاط.