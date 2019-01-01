النتائج المباشرة
دوري النجوم القطري

بونجاح مهاجمًا - التشكيل المثالي للدوري القطري

التعليقات()
بغداد بونجاح يقود هجوم التشكيل المثالي للدوري القطري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت رابطة الأندية المحترفة القطرية، عن التشكيل المثالي لموسم 2018/2019، بعد انتهاء مسابقة دوري نجوم قطر بتتويج نادي السد.

وأعلنت الرابطة خلال حفل توزيع الجوائز اليوم الأحد، عن التشكيل المثالي للموسم الذي انتهى، حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: سعد الدوسري.

الدفاع: عبد الكريم حسن، خوخي بوعلام، بسام الراوي، حامد إسماعيل.

خط الوسط: كريم بوضيف، عبد العزيز حاتم.

اختيارات المحررين

خط وسط هجومي: أكرم عفيف، تاباتا، حسن الهيدوس.

المهاجم: بغداد بونجاح.

جاء ذلك بعد تألق جميع اللاعبين بالتشكيل المثالي طوال الموسم الماضي في دوري نجوم قطر.

إغلاق