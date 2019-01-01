بونجاح: انتصرنا رغم القرارات التحكيمية الخاطئة

الجزائري أنقذ فريقه من هزيمة جديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الجزائري بغداد بونجاح؛ نجم السد القطري، أن القرارات التحكيمية في مواجهة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني لم تكن صحيحة على الإطلاق، مؤكدًا التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء لصالح الزعيم.

الجزائري تمكن من خطف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال بونجاح، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للسد: "اللقاء كان صعبًا للغاية، أن بيرسبوليس وصل لنهائي النسخة الماضية، لكننا تمكنا من التركيز حتى الدقيقة الأخيرة ونجحنا في الفوز".

غلام يعلق على أداء حكم لقاء السد وبيرسبوليس

وأضاف: "نجاحي في التسجيل هذه مهمتي، وفي الأخير الهدف يأتي بعد مجهود كبير من الجميع، رغم معاناتنا باللقاء من القرارات التحكيمية غير الصحيحة، خاصة عدم احتساب ضربتي جزاء لنا".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة الثالثة متسوايًا مع الأهلي، صاحب المركز الثاني، بينما يأتي بيرسبوليس أخيرًا بنقطة واحدة، أما باختاكور الأوزبكي فهو محتل الصدارة برصيد أربع نقاط.