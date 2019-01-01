بونجاح: الطقس في مصر جميل لكن أرضية الملعب غير مناسبة

نجم الجزائر لا يستهدف لقب هداف كأس أفريقيا كما فعلها في الدوري القطري

زهيرة عادل

انتقد بغداد بونجاح؛ مهاجم منتخب الجزائر، أرضية ملعب الدفاع الجوي، التي استضافت مواجهة فريقه أمام منتخب كينيا، موضحًا أن منتخب بلاده نجح في التعامل مع هذه السلبية وإدارة المباراة.

محاربو الصحراء افتتحوا مشوارهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 أمس الأحد، بالفوز أمام كينيا بثنائية نظيفة، سجلها بونجاح ورياض محرز.

وقال بونجاح، في تصريحاته للصحفيين عقب اللقاء: "عند بداية المعسكر في سيدي موسى بالجزائر، تركيزنا كان عالٍ جدًا، واليوم دخلنا المباراة وهدفنا واحد هو الفوز، لأنه لقاء افتتاحي ودائمًا ما يكون صعب، والحمد لله خرجنا بنتيجة إيجابية، ومن الآن تركيزنا سيكون على اللقاء المقبل أمام السنغال".

بسؤاله عن وضع لقب هداف البطولة أمام عينه كما حصل عليه في الدوري القطري، علق: "أهم شيء هو فوز الفريق وإسعاد الجماهير".

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وعن الانتقادات التي وجهت للطقس في مصر، لارتفاع درجة الحرارة، كان لمهاجم الجزائر رأيًا آخر: "الطقس جميل، كان هناك بعض الرياح في المباراة، لكن نتمنى في المباريات المقبلة فقط ألا يكون هناك مباراة قبل مباراتنا، لأن الملعب لا يكون في أفضل حالته، أرضيته لم تكن مناسبة، لكننا عرفنا كيف ندير اللقاء".

استاد الدفاع الجوي استضاف لقاء السنغال أمام تنزانيا، وانتهى قبل ساعة واحدة من لقاء الجزائر وكينيا، هو ما عرض أرضية الملعب للإنهاك قليلًا.

ويقتسم محاربو الصحراء صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال، بعدما حقق الأخير الفوز أمام تنزانيا بثنائية نظيفة كذلك.

ومن المقرر أن يلاقي رفاق بونجاح في اللقاء المقبل أسود التيرانجا في 27 من يونيو الجاري، ثم في الجولة الأخيرة يواجهون تنزانيا في الأول من يوليو المقبل.