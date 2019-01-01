بول سكولز متهمًا بسوء السلوك بسبب المراهنات

بول سكولز يتهم بسوء السلوك والسبب؟ المراهنات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لبول سكولز نجم مانشستر يونايتد وأسطورته سابقًا تهمة سوء السلوك بسبب خرقه لقواعد المراهنات.

وكان سكولز قد اعتاد الدخول في المراهنة على المباريات التي تلعب في إنجلترا خاصة مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال السنوات الأربعة ما بين يناير 2015 ويناير 2019، كان سكولز يشغل منصبًا إداريًا في نادي سالفورد سيتي الإنجليزي.

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على منع أصحاب المناصب الإدارية في الأندية من الدخول في المراهنات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وعلى ذلك، تمت مخالفة هذا القانون من قبل بول سكولز الذي دخل في مراهنة على 140 مباريات في فترة الأربعة سنوات المذكورة.

وأعطى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لبول سكولز مهلة حتى السادس والعشرين من إبريل الحالي من أجل الرد على هذه الاتهامات.

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وانضم سكولز إلى أبرز المتهمين في فضائح المراهنات في إنجلترا، والذين كان آخرهم نجم ليفربول دانييل ستوريدج الذي ينتظر نتائج التحقيقات التي يجريها معه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في هذه الأثناء.