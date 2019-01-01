بول بوجبا يثير الجدل بانسحابه من ودية ميلان المهمة

المدرب يكشف سبب استبعاده من ودية الروسونيري

أعطى بول بوجبا فرصة ذهبية لوسائل الإعلام العالمية، لإثارة الجدل حول مستقبله أكثر من أي وقت مضى في الأيام المتبقية على غلق الميركاتو في إنجلترا، وذلك بعد انسحابه من قائمة مانشستر يونايتد، التي تستعد لمواجهة ميلان في آخر لقاء ودي قبل بداية الموسم الجديد.

من جانبها، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن بوجبا أعاد التكهنات مرة أخرى بخصوص مستقبله ومسلسل انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك عكس ما يتردد في جُل وسائل الإعلام منذ أمس الخميس، عن اقتراب الهولندي دوني فان دي بيك إلى ريال مدريد، بعد انهيار مفاوضات إطلاق سراح بطل العالم من معقل الشياطين الحمر.

وبحسب ما ذكره نفس التقرير، فإن الفرنسي الذي مازال مرشحًا فوق العادة لمغادرة "أولد ترافورد" هذا الصيف، يعاني من تشنج على مستوى الظهر، على إثرها قام المدرب بإبعاده من القائمة التي ستواجه ميلان في كارديف غدًا السبت.

▪️تم توجيه سؤال لمدرب شالكه عن الفريق الأقرب للفوز بالدوري الألماني وكانت إجابته هي: بايرن ميونخ 🔴



البعض قد يعتقد أنها سقطة لمدرب فريق ما أن يختار خصمه للفوز بالدوري

والبعض الآخر قد يراه واقعي🤷‍♂️



هو لديه مبرراته الخاصة 🙌

إليكم 🔽 pic.twitter.com/qgzOac8OEc — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وقال المدرب أولي جونار سولشاير لموقع النادي الرسمي "في نهاية الحصة التدريبية، أصيب بتشنج في الظهر، نفس المشكلة التي عانى منها في النرويج الأسبوع الماضي، لكني أعتقد أنه سيكون متاحًا الأسبوع المقبل".

وربط المصدر بين انسحاب بوجبا في هذا التوقيت وبين الصفقات الرنانة التي يستعد اليونايتد لإبرامها، مثل الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، القريب جدًا من التوقيع للشياطين الحمر مقابل 80 مليون إسترليني، بالإضافة إلى البرتغالي برونو فرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة، أي أنها صفقات مبكرة للمبالغ التي ستجنيها الإدارة من بيع بطل العالم.

في الوقت ذاته، أكد خروج 4 لاعبين آخرين من قائمة مباراة الغد، في مقدمتهم التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يسابق الزمن لاستعادة لياقته البدنية قبل بداية الموسم الجديد، ومعه روميلو لوكاكو لعدم استقراره على وجهته الجديدة، وأيضًا المدافع الإيفواري إريك بايلي، مشيرًا إلى أن الأخير لن يكون متاحًا قبل فترة أعياد الميلاد.