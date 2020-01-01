بول بوجبا: متوسط ميدان "Predator" بقميص "Red Devils"!

النجم الفرنسي يُجسد حالة التطور التي عرفها مركز متوسط الميدان

لا يختلف اثنان حول كون نجم المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد "بول بوجبا" أحد أميز متوسطي الميدان في العالم وأكثرهم اكتمالًا من ناحية الإمكانيات، إذ تمكن خلال مسيرته من تجسيد الخصائص التي يتميز بها الجيل الجديد من لاعبي خط الوسط والذين باتت مهامهم داخل رقعة الملعب مختلفة ومتنوعة بل ومحورية.

فإن عدنا بالوقت إلى الخلف قليلًا، وبالتحديد لسنة 2016، سنجد أن مانشستر يونايتد لم يتردد في صرف مبلغ 105 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات بوجبا، وهو مبلغ جعل منه حينها الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، ما أبرز بشكل أكبر أهمية متوسطي الميدان والتي تزايدت مع مرور السنوات، ليُصبحوا بالنسبة للكثيرين الأهم داخل الفريق والقادرين على منح الفريق التوازن المطلوب سواءً في الوضع الدفاعي أو الهجومي.

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بول كان يعي جيدًا الأمر منذ بداياته، حيث اعترف في تصريحات كثيرة أنه يُريد أن يُجسد الجيل الجديد من متوسطي الميدان عبر العالم، فقال في تصريح لـESPN قبل سنوات:

"يُمكنني القيام بكل شيء داخل ساحة الملعب، لأني ومدربي نعتقد أن الأمر ممكن. أريد إنشاء شيء ما، وأن أبتكر دور متوسط الميدان الجديد"

"أريد القيام بكل شيء: الدفاع، الهجوم، التسجيل، تمرير الكرات الحاسمة، استرجاع الكرة والضغط على الخصم. أريد أن أكون قائدًا داخل الملعب"

وإن تعمقنا في الأدوار المُناطة بنجم الـRed Devils، سنجد أنه أولًا وقبل كل شيء مطالب بلعب دور "العقل المدبر" للفريق داخل الملعب، إذ هو المسؤول عن التحكم في النسق العام للمباراة، ليُهدئ منه عند الحاجة لالتقاط الأنفاس أو كبح جماح الخصم أو للرفع منه من أجل ضرب دفاعاته وإرباك حساباته، كما أنه عادة ما يلعب دور صلة الوصل بين الخطوط: جل الكرات تمر عبره، سواءً في التحول من الحالة الدفاعية للهجومية أو العكس.

أدوار بوجبا، والتي يُمكن إسقاطها على الجيل الجديد من متوسطي الميدان، عادة ما تكون متنوعة بين الشقين الدفاعي والهجومي...فهو من ينظم حملات فريقه الهجومية ولا يتردد أبدًا في التقدم للثلث الأخير من أجل المساهمة في صناعة الهجمة، معتمدًا في ذلك على براعته في التمرير البيني القصير، أو حتى تسجيلها، معتمدًا على قوة تسديداته أو تميزه في الكرات الهوائية التي عادة ما مكنته من خلق الفارق داخل منقطة الجزاء.

أما دفاعيًا، فالنجم الفرنسي أول من يبدأ الضغط على الخصم لافتكاك الكرة قبل وصولها لمناطق الخطر، فتجده مطالبًا بوثيرة عمل مرتفعة جدًا في كل مباراة، وعادة ما يكون عدد الكرات التي قطعها مرتفعًا مقارنة ببقية زملائه، وكل ذلك يحتاج لمقومات بدنية، ذهنية وتكتيكية كبيرة جدًا حتى يؤدي كل تلك الأدوار المعقدة بنجاح.

وليكون في أبهى حالاته، يحرص بوجبا دائمًا على الاهتمام بأدق التفاصيل أثناء استعداداته أو اختياره لمعداته أثناء المباريات، ولعل اختياره الأخير للجيل الجديد من أحذية adidas Predator 20 Mutator : DEMONSKIN لم يأت من فراغ أبدًا، لا من ناحية الشكل ولا المضمون، إذ أن الأمر يتعلق بالحذاء الأكثر تطورًا في السوق ويوفر مهارات غير مسبوقة أبدًا.

أما من ناحية الشكل، فإن حذاء DEMONSKIN يأتي بشكل يكسر كل الأعراف، حيث يظخر بلون أحمر يتماشى مع لون قميص مانشستر يونايتد الذي يرتديه بوجبا، لكن الابتكار هنا كان في الشرائح الحمراء التي تظهر على سطح وجوانب الحذاء، والمستوحاة من جلد الزواحف بشكل يمكّن قدم اللاعب من التحكم بشكل أفضل وأكثر انسيابية في الكرة. تلك الشرائح تُعطي منظر DEMONSKIN الذي يليق تمامًا على بوجبا كونه RED DEVIL بفضل لعبه رفقة اليونايتد.

الجيل الجديد من أحذية adidas يعتمد على خوارزمية مطورة بإتقان من أجل جعل قدم اللاعب مرتاحة تمامًا داخله، دون الشد عليها كثيرًا، كما تمنحه تحكمًا كبيرًا في الكرة سواءً أثناء الجري أو التسديد، ما جعل بعض من واجهوا مرتدي حذاء DEMONSKIN يصفونه بالحذاء "غير العادل" اتجاههم، فما بالك إن كان ذلك الحذاء في قدم لاعب بموهبة بول بوجبا.

مرن، خفيف الوزن، ذو مظهر مفاجئ وغير تقليدي. تلك هي مواصفات حذاء DEMONSKIN التي تتماشى تمامًا مع شخصية ومواصفات بوجبا الذي يحرص دائمًا على أن تكون إطلالاته وقصات شعره غير تقليدية أبدًا، كل ذلك بالإضافة إلى سرعته ومرونته وقوته داخل الملعب، ما يجعل اختياره للجيل الجديد من أحذية PREDATOR من adidas مفهومًا تمامًا وسيكون سلاحًا إضافيًا له من أجل تخطي الخصوم والمصاعب وتحقيق الأهداف.