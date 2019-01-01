بول إينس: ليفربول لن يحقق الدوري أبدًا طالما يتواجد جوارديولا

بول إينس لاعب فريق مانشستر سيتي المعتزل يؤكد أن تحقيق ليفربول للدوري الإنجليزي في وجود جوارديولا مدربًا سيكون أمرًا صعبًا.

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أكد بول إينس لاعب فريق مانشستر سيتي المعتزل على صعوبة حصول فريق ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي في الأعوام المقبلة في ظل تواجد بيب جوارديولا في صفوف السيتيزنز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إينس مع شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن تواجد بيب جوارديولا يمنح مانشستر سيتي أفضلية كبيرة.

🗓️ موسم 1998/99 مانشستر يونايتد أهدر 35 نقطة بالدوري (والفريق حقّق الثلاثية)

⬅️ هذا الموسم .. مانشستر سيتي وليڤربول أهدرا بينهما مجموع 33 نقطة فقط pic.twitter.com/yWt6chzuMz — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

وقال إينس: "طالما يتواجد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي لن يحققوا الفوز بالدوري، إذا رحل بيب عندها فقط أعتقد أن ليفربول لديه فرصة لتحقيق البريميرليج".

وأضاف: "لا أريد لذلك أن يحدث لأن يورجن كلوب قام بعمل رائع في نادي ليفربول، لكنه يعتمد بشكل كبير على الثلاثي الأمامي، وأشترى شاكيري ولم يمنحه الفرصة المناسبة".

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وأكمل: "ماذا فعل كلوب بعد إصابة فيرمينو؟ رأيناه يدفع بأوريجي الذي كان معارًا في بلجيكا، ونحن ندرك أنه لن يشارك كل أسبوع بمستوى جيد، الفريق في حاجة للدعم، بينما وصل مانشستر سيتي لمستوى استثنائي".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول اختتم الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 97 نقطة، وهو أكبر عدد نقاط على الإطلاق في تاريخهم.