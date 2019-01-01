بوليسيتش يوجه رسالة وداع عاطفية لجماهير بروسيا دورتموند

تعرف على رسالة بوليسيتش لإدارة وجماهير دورتموند بعد رحيله لتشيلسي

وجّه كريستيان بوليستش، لاعب بروسيا دورتموند المنتقل في الصيف إلى تشيلسي، رسالة وداعية لجماهير أسود الفيستيفال.

تشيلسي أعلن تعاقد مع بوليسيتش مع استمراره معارًا لصفوف دورتموند حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الأمريكي في خطاب عبر حسابه بموقع "تويتر": "لقد كان أمرًا ثقيلا على قلبي إعلان رحيلي بنهاية الموسم عن فريقكم الرائع، لقد شعرت وكأنني جئت هنا بالأمس، كنت وقتها بعمر 16 عامًا من مدينة صغيرة في أمريكا تسمى هيرشي".

وتابع: "لم أكن لأصل لما وصلت له الآن لولا هذا الفريق الرائع وإيمانه بمنح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة، ولقد تعملت هنا الكثير وأود أن أشكر كل مدرب عملت تحت قيادته".

لاعب تشيلسي المستقبلي لم ينس أن يشكر زملائه الذين ساعدوه منذ أن كان صغيرًا وشاركوه خبرتهم ومنحوه الفرصة ليظهر بأفضل صورة ممكنة.

أولى تصريحات صفقة تشيلسي الجديدة 🗣️ pic.twitter.com/wqocY1uVLP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وأردف: "أود أن أشكر السيد فاتسكه والسيد زورك على تعاملهم مع الموقف بصورة احترافية والتوصل لحل يرضي جميع الأطراف ومنحي هذه الفرصة".

واختتم: "بداية من الصيف المقبل سوف انضم لتشيلسي في تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي وخلال هذه الأشهر الست سوف أبذل 100% من مجهودي لأجل خدمة الفريق ولن أتوانى عن مساندته".

بوليتسيتش سجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى مع دورتموند في الموسم الجاري.