بوليسيتش ينضم لمعسكر تشيلسي في اليابان

أخيراً الجناح الأمريكي يظهر في تدريبات البلوز

انضم الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لمعسكر نادي تشيلسي الإنجليزي في اليابان، استعداداً للموسم القادم.

تشيلسي تعاقد مع بوليسيتش من بوروسيا دورتموند الموسم الماضي، ونصت الصفقة على انضمامه للبلوز بداية من الصيف الحالي.

الدولي الأمريكي ظهر في تدريبات تشيلسي التحضيرية تحت قيادة المدرب الجديد فرانك لامبارد اليوم الثلاثاء.

ويلعب البلوز مباراتهم القادمة ضد فريق كاواساكي فورنتالي اليابان يوم 19 يوليو الجاري.

ويخرج بعدها لملاقاة برشلونة يوم 23 في مواجهة ودية أخرى، قبل اللعب أمام ريدينج في 28 من نفس الشهر.

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يذكر أن صفقة بوليسيتش قام بها تشيلسي لتعويض رحيل نجمه البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد.