بوليسيتش يقطع أجازته بسبب مدرب تشيلسي الجديد

نجم دورتموند المنضم حديثًا إلى تشيلسي قد يقطع أجازته من أجل إقناع المدرب الجديد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية عن وجود نية لدى لاعب تشيلسي الجديد الأمريكي كريستيان بوليسيتش لقطع أجازته مبكرًا والانضمام إلى تدريبات الفريق.

وكان كريستيان بوليسيتش قد انتقل إلى صفوف تشيلسي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، على أن ينضم للفريق صيفًا.

وحول ذلك، قالت صحيفة آس الإسبانية إن بوليسيتش بدأ التخطيط لرحلته مع تشيلسي في الموسم المقبل قبل بداية فترة التحضيرات.

ويفكر بوليسيتش في قطع أجازته مبكرًا والانضمام إلى تدريبات تشيلسي بمجرد بداية الفترة التحضيرية والتي يغيب عنها أغلب اللاعبين الكبار.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

ويستهدف بوليسيتش بقراره هذا الحصول على رضا المدرب الجديد وإقناعه من أجل حجز مكان أساسي مع الفريق خلال الموسم المقبل.

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يذكر أن فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي وهداف النادي التاريخي هو المرشح الأبرز في الوقت الحالي لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.