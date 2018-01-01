بوليسيتش يقترب من الدوري الإنجليزي.. ولكن إلى أين

صراع بين ليفربول وتشيلسي على ضم بوليسيتش في يناير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشارت تقارير صحفية إنجليزية وألمانية إلى أن وجهة النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش ستكون الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما تزايدت احتمالات خروجه من دورتموند. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان بوليسيتش قد أصبح ملازمًا لدكة البدلاء في الفترة الأخيرة، ومنذ بداية الموسم الحالي، وذلك نظرًا لوجود الجناح الشاب سانشو الذي أثبت كفاءته للعب أساسيًا.

وبخصوص ذلك، ذكرت صحيفة الميرور الإنجليزية أن ليفربول وتشيلسي يجهزان عروضًا من أجل ضم بوليسيتش خلال موسم الانتقالات الشتوية.

ويسعى تشيلسي إلى تعزيز وسط ملعبه، ووقع اختيار ساري على بوليسيتش، ولكن الاختلاف بين إدارتي بوروسيا دورتموند وتشيلسي على المقابل المادي هو من عطل إتمام الصفقة حتى الآن.

وبدوره، يبحث يورجن كلوب عن لاعب جديد بعد الإصابات المتكررة لنابي كيتا، وكذلك تراجع مستوى هيندرسون ولعب ميلنر في مراكز أخرى.

يذكر أن إدارة دورتموند قد حددت مبلغ من 60 إلى 70 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع بوليسيتش، وهو ما يحاول كل من ليفربول وتشيلسي التفاوض من أجل تقليله عن هذا الرقم.