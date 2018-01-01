بوليسيتش يتوصل لاتفاق مع تشيلسي

لاعب بروسيا دورتموند حسم موقفه ووافق على الانضمام إلى تشيلسي

اتفق نادي تشيلسي الإنجليزي مع بروسيا دورتموند الألماني على ضم كريستيان بوليسيتش في الصيف المقبل.

مستقبل الدولي الأمريكي يبقى أحد الملفات الشائكة لدى دورتموند في الفترة الأخيرة، حيث ينتهي عقده في 2020.

المنافسة شرسة على ضمه بين الثنائي الإنجليزي ليفربول وتشيلسي، خاصة البلوز لاحتمالية رحيل البلجيكي إدين هازارد.

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وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الاتفاق تم بين بروسيا دورتموند وتشيلسي لأجل الموافقة على ضم بوليسيتش.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 27, 2018

ولم تكشف الصحيفة الألمانية قيمة الصفقة، إلا أنّ تقارير إنجليزية أشارت إلى رغبة الفريق الألماني في الحصول على 70 مليون يورو.

وقد يرحل هازارد عن صفوف البلوز بنهاية الموسم الجاري لينضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

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وفي حالة إتمام الصفقة ستفوق بذلك ما دفعه تشيلسي لضم ألفارو موراتا من ريال مدريد بـ57 مليون إسترليني.

يُذكر أن صاحب الـ20 عاماً سجل 3 أهداف وصنع 4 في 18مباراة لعبها هذا الموسم.