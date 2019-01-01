بوليسيتش لفرانك لامبارد: من المحبط الجلوس دومًا على مقاعد البدلاء

الشاب الأمريكي يطلب من سوبر لامبارد دقائق أكثر

سجل الشاب الأمريكي كريستيان بوليسيتش، اعتراضه على كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، منذ انضمامه إلى مشروع المدرب فرانك لامبارد مع تشيلسي.

وجلس القادم من بوروسيا دورتموند على مقاعد البدلاء أمام برايتون في مباراة عصر اليوم، التي حسمها الفريق اللندني بهدفين نظيفين، كرابع مباراة في آخر 5 مباريات لم يحظ خلالها بفرصة الحلول على دقائق لعب.

وبعد المباراة، قال بوليسيتس "نعم . إنه لأمر مُحبط (الجلوس على الدكة)، لكنني سأستمر في العمل الجاد لأنني أريد الحصول على فرصتي".

ووقع الأمريكي لبطل اليوربا ليج في الشتاء الماضي، لضمان نقله إلى "ستامفورد بريدج" مع بداية فصل الصيف، وذلك مقابل رسوم قُدرت بنحو 58 مليون جنيه إسترليني، مع ذلك لم ينجح في تثبيت أقدامه في تشكيلة لامبارد الأساسية حتى الآن.

واستهل رحلته مع البلوز بالتواجد في التشكيلة الأساسية في أول 3 مباريات في بداية الموسم الجديد، إلا أن ظهوره الأخير كان أمام شيفلد يونايتد في اليوم الأخير من الشهر الماضي.

عندما تكون وظيفتك آمنة لمدة أسبوع آخر 😅 pic.twitter.com/NdrmYOQap0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 28, 2019

مع ذلك، أقر بوليسيتش بأنه كان يعلم مسبقًا هذا التحدي، بقوله "كنت أعرف صعوبة اللعب في التشكيلة الأساسية قبل قدومي، الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، ولآن هدفي العودة لأكون جزءًا من الفريق لأساعده على تحقيق الانتصارات، أريد لعب دقائق أكثر، إنه لأمر صعب ما يحدث معي في الوقت الراهن، لكن علي أن أستمر في التعلم، وسأستمر لأثبت نفسي".