بوليتانو يتمنى عودة إيكاردي ويقارن بينه وبين مارتينيز

إنتر أمام 3 أيام حاسمة في مستقبل موسمه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اعترف الجناح الإيطالي، ماتيو بوليتانو، لاعب إنتر الإيطالي، أن الفريق يفتقد خدمات زميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ويتواصل غياب إيكاردي عن صفوف إنتر في الأونة الأخيرة، بعد أزمة سحب الشارة، وتعثر مفاوضات تجديد تعاقده، وإدعاه الإصابة.

وغاب إيكاردي عن 6 مباريات بقميص إنتر منذ بداية الأزمة الحالية، ويتواصل غيابه مع تزايد التقارير حول غيابه عن مباراة ديربي ميلانو أمام ميلان، الأحد المقبل.

بوليتانو تحدث لوكالة أنباء إنسا الإيطالية: "من الطبيعي افتقاد إيكاردي، الأمر مهم بالنسبة لنا، الآن نتمنى عودته قريبًا، لديه مشكلة في الركبة، وسيقرر متى سيعود".

وأضاف: "سيكون في سان سيرو كالمعتاد، وأنه لشرف أن يتواجد في الاستاد، لكن نفضل أن يكون في الملعب".

وأكمل لاعب ساسولو المعار للنيراتزوري عن زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يحظى بفرصة كاملة: "أنه يتشابه مع إيكاردي، الثنائي قوي في منطقة الجزاء، ويسهلون علينا الأمور، فنياً الأمور ظلت كما هي، ولدينا مباريات هامة، وعلينا الاستعداد لها، الأولى ستكون الخميس ثم سيأتي الديربي".

"التأهل لا يزال خيارًا متاحًا" 🗨️



دون رونالدو يتحدث عن مواجهة أتليتكو مدريد في حوار خاص لجول.. 😉 pic.twitter.com/MCMbT5tiCF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019

وقبل مواجهة ميلان في الديربي، سيتوجب على إنتر حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي من الدوري الأوروبي، بمواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد نهاية الذهاب بالتعادل السلبي، الخميس المقبل.