بوليتانو: سامبدوريا أصعب من لاتسيو

تصريحات بوليتانو بخصوص مواجهة إنتر وسامبدوريا الليلة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال الجناح الإيطالي ونجم نادي إنتر ماتيا بوليتانو إن مواجهة سامبدوريا ستكون أصعب من المواجهة الأخيرة للنيراتزوري في الكالتشيو أمام لاتسيو.

ويحل إنتر ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم على سامبدوريا ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي، قبل 3 أيام فقط من المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة، أعرب بوليتانو عن قلقه من المواجهة أمام خصم صعب، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة أكثر حتى من المواجهة الأخيرة للفريق أمام لاتسيو الأسبوع الماضي.

وقال بوليتانو: "سامبدوريا فريق كبير ومحترم ويقدم كرة قدم جيدة مع مدربه الجديد دي فرانشيسكو، طالما كانت مواجته تمثل صعوبة بالنسبة للأندية الكبيرة"

— جول مصر (@goaleg) September 28, 2019

وأضاف: "سامبدوريا يزداد قوة حين يلعب على أرضه، هو فريق صعب ويمتلك ملعب صعب وجماهير تزيد من صعوبة المباراة التي نلعبها أمامه"

وتابع: "مباراة لاتسيو الأخيرة كانت صعبة ولكنها كانت على ملعبنا جيوسيبي مياتزا، هذه المباراة ستكون أكثر صعوبة لأننا سنلعبها خارج قواعدنا"

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يذكر أن إنتر قد حقق العلامة الكاملة حتى الآن بتحقيقه 5 انتصارات من أصل 5 مباريات لعبها، سجل يعطيه صدارة الدوري الإيطالي منفردًا في حال حقق فوزه السادس الليلة.