بولونيا ضد أستون فيلا: كيف جرت المباراة - أستون فيلا يحقق فوزاً حاسماً على ملعب ريناتو ديلارا

نقل أستون فيلا أسلوبه القوي في الضغط العالي الذي يميزه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى القارة الأوروبية، حيث سحق بولونيا بفضل أداء هجومي لا يرحم. حافظ الفريق الإنجليزي على انضباطه الدفاعي واستغل الثغرات الهيكلية في خط دفاع المضيف الإيطالي طوال التسعين دقيقة.

ورغم نجاح بولونيا في الجوانب الجانبية خلال الدقائق الأولى، إلا أنه افتقر إلى الهدوء المطلوب في الثلث الأخير من الملعب لمجاراة أداء أستون فيلا. وترسخ هذه النتيجة مكانة أستون فيلا في صدارة جدول الدوري الأوروبي، بينما تركت فريق الروسوبلو أمام مهمة صعبة.

الشوط الأول

4' — 💥 فرصة مبكرة لكاسترو

يجد سانتياغو كاسترو مساحة بين قلب دفاع فيلا ويسدد كرة أرضية. يضطر إميليانو مارتينيز إلى التصدي بأطراف أصابعه ليمنح ركلة ركنية.

12' — 🟨 بطاقة صفراء لأونانا

حصل أمادو أونانا على إنذار بسبب تدخله المتأخر على ريمو فرويلر في دائرة الوسط. كان لاعب الوسط البلجيكي في المكان الخاطئ أثناء انتقال بولونيا للكرة.

20' — 🔄 تغيير تكتيكي من إيمري

أشار أوناي إيمري إلى يوري تيلمانز بالتراجع إلى الخلف لتوفير مزيد من التغطية ضد الضغط الكبير من بولونيا على الجانب الأيسر. تحول أستون فيلا إلى تشكيلة وسط أكثر تحفظًا.

28' — ⚽ هدف لأستون فيلا

أولي واتكينز يكسر التعادل بتسديدة مميزة. تمريرة عميقة دقيقة من مورغان روجرز تصل إلى المهاجم، الذي يسددها في الزاوية السفلية متجاوزًا فيديريكو رافاليا.

35' — 📺 مراجعة VAR لركلة جزاء

يُستدعى الحكم إلى الشاشة للتحقق من احتمال وجود لمسة يد من إزري كونسا. بعد مراجعة سريعة، يتم الإبقاء على القرار الأصلي بعدم احتساب ركلة جزاء، مما يثير استياء جماهير الفريق المضيف.

41' — 💥 ماكجين يضرب العارضة

يسدد جون ماكجين كرة قوية من مسافة 20 ياردة تتغلب على رافاليا لكنها تصطدم بالعارضة. أستون فيلا يسيطر على المباراة مع اقتراب نهاية الشوط الأول.

44' — 🟨 بطاقة صفراء لـ لوكومي

يحصل جون لوكومي على بطاقة صفراء لارتكابه خطأ متعمدًا على بوينديا لإيقاف هجمة سريعة لفيلا. يتم إبعاد الكرة الناتجة عن الركلة الحرة بسهولة.

الشوط الثاني

52' — ⚽ الهدف الثاني لأستون فيلا

يضاعف إميليانو بوينديا النتيجة بضربة رأس ذكية عند القائم القريب. قدمت انطلاقة لوكاس ديغني المتداخلة وعرضيته تمريرة مثالية للأرجنتيني.

61' — ⚽ بولونيا يقلص الفارق

لويس فيرغسون يمنح أصحاب الأرض الأمل بهدف رائع. وصل متأخراً داخل منطقة الجزاء لتسديد عرضية جواو ماريو، متغلباً على مارتينيز عند القائم القريب.

68' — 🔄 تبديل ثلاثي لفريق بولونيا

فينتشنزو إيتاليانو يتحول إلى تشكيلة أكثر هجومية، بإدخال لاعبين جدد في الثلث الأخير من الملعب. المضيفون يوجهون المزيد من اللاعبين إلى الأمام بحثًا عن هدف التعادل.

74' — ⚽ الهدف الثالث لأستون فيلا

مورغان روجرز يعيد الفارق إلى هدفين. يقتحم منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية تنحرف قليلاً، مخادعاً الحارس.

82' — 💥 مارتينيز يحرم برنارديسكي من التسجيل

يحاول فيديريكو برنارديسكي تسديدة رائعة من على حافة المنطقة. يقدم مارتينيز تصديًا رائعًا ليبعد الكرة فوق العارضة، ويحافظ على التقدم.

89' — 🟨 بطاقة صفراء لمكجين

حصل قائد أستون فيلا على إنذار بسبب إضاعة الوقت أثناء تنفيذ رمية تماس. يدير فريق إيمري الدقائق الأخيرة من المباراة باحترافية.

90+2' — 🔄 تعزيز دفاعي

إيمري يدخل لاعبًا دفاعيًا إضافيًا في الدقائق الأخيرة. نجح أستون فيلا في تحييد تهديد بولونيا ليحصد النقاط الثلاث خارج أرضه.

نتيجة المباراة

كان فوز أستون فيلا بنتيجة 3-1 في ملعب «ستاديو ريناتو ديل أرا» درساً نموذجياً في إدارة المباريات الأوروبية. ورغم سيطرة بولونيا على الكرة لفترات طويلة واختبارها قدرات الحارس إميليانو مارتينيز في مناسبات عديدة، إلا أن دقة أستون فيلا في إنهاء الهجمات كانت العامل الحاسم. أظهرت أهداف واتكينز وبوينديا وروجرز فريقاً أكثر راحة في المراحل الانتقالية. أظهر بولونيا لمحات من الجودة عبر لويس فيرغسون، لكنه افتقر في النهاية إلى الصلابة الدفاعية المطلوبة لاحتواء خصم من الدوري الإنجليزي الممتاز ذي مستوى عالٍ.