بولونيا يحتج على التحكيم أمام يوفنتوس

قرارات مثيرة للجدل شهدتها مباراة الفريقين

تويتر هيثم محمد

احتج مسؤولو بولونيا على التحكيم أمام يوفنتوس في المباراة التي خسرها في تورينو بنتيجة 2-1 وشهدت عدة قرارات تحكيمية جدلية لمصلحة أصحاب الأرض.

واحتج بولونيا على عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على ماتياس دي ليخت في الدقائق الأخيرة، كما طال الحديث هدف يوفنتوس الثاني لوجود مخالفة في بداية اللعبة.

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وقال إميليو دي ليو، مساعد المدرب سينيسا ميهايلوفيتش، للإعلام: "لمسة يد دي ليخت بعيدة عن جسده، ولا دخل لها بأن الكرة لمست قدمه أولاً، كنا سنقدر لو الحكم راجع القرار بالفيديو".

وأضاف: "كانت ستكون لحظة لمن يحب كرة القدم الإيطالية ودعاية طيبة، الأمر مسألة احترام لنا".

واتفق معه كلاوديو فينوتشي، المدير الإداري: "النظام المتبع في بولونيا هو عدم التعليق على القرارات التحكيمية، ولكن أتفق مع دي ليو، كان يجب أن يراها الحكم في الفيديو".

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وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين، وكاد بولونيا يتعادل في الدقيقة الأخيرة ولكن رأسية فيديريكو سانتاندير ارتطمت بالقائمة، ثم تصدى جيانلويجي بوفون ببراعة لمتابعة الكرة.