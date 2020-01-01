بولت يعترف: كريستيانو رونالدو أسرع مني

رياضي مذهل..

يعتقد يوسين بولت، العداء الجامايكي الأسطوري، أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بمقدوره حاليًا أن ينتصر عليه في مبارزة جري بينهما.

بولت يُصنف أنه أسرع إنسان في التاريخ وحقق عددًا من الميداليات التي لا تصدق، ورغم ذلك فإنه يؤمن أن الدون حاليًا يتفوق عليه.

ومن المعروف أن بولت يُعد من أكثر العاشقين لكرة القدم، وقد حاول لعبها بصورة احترافية في السنوات الماضية قبل أن يفشل عمليًا في تحقيق هذا الحلم.

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العداء التاريخي في تصريحات لصحيفة ماركا قال "كريستيانو بالتأكيد أسرع مني، إنه يتدرب كل يوم، إنه رياضي رائع".

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كما أضاف "دائمًا ما يؤدي بأقصى حد ممكن لديه، إنه يعمل بجد وتركيز، في الوقت الحالي أفترض أنه بالتأكيد سيكون أسرع مني".

ويمتلك رونالدو 35 عامًا، لكن لم تظهر عليه حتى الآن عوامل التقدم في العمر، بل على النقيض يزداد البرتغالي تألقًا ولا يتوقف عن الحلم بالمزيد من الألقاب الفردية والجماعية.

يذكر أن رونالدو هذا الموسم قد لعب مع يوفنتوس 5 مباريات في مختلف البطولات سجل خلالهم 6 أهداف، وغاب لفترة قاربت الشهر بسبب إصابته بفيروس كورونا.