بولتون ينجو من الهبوط إلى درجة الهواة

مجموعة فوتبول فينتشرز تصبح المالك الجديد لبولتون الذي ينجو من مصير بوري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أنقذت مجموعة فوتبول فينتشرز نادي بولتون من الهبوط إلى درجة الهواة، حين استحوذت على النادي قبل انتهاء مهلة الـ 14 يومًا.

وفشلت صفقة استحواذ على النادي السبت الماضي، ما جعل المحكمة تقرر تمديد المهلة إلى الثلاثاء، قبل أن يتوصل بولتون إلى اتفاق مع فوتبول فينتشرز.

وقال الحارس القضائي بول أبلتون في بيان على موقع بولتون أول أمس الإثنين إنه سيتم إلغاء عضوية بولتون في غضون 24 ساعة، الأمر الذي كان سيهبط بالنادي إلى درجة الهواة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وبهذا، سيحافظ بولتون على موقعه، في انتظار أن تؤدي الاستثمارات الجديدة دورها في رحلة عودة النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينافس بولتون حاليًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، وسيحاول العودة خطوة بخطوة بعد سنوات الظلام الأخيرة والتي يتمنى المشجعون أن تنتهي.

مصادر | كيلور نافاس في باريس سان جيرمان خلال ساعات

يذكر أن نادي بولتون قد توج من قبل بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات في تاريخه، وهبط من البريميرليج في عام 2012 ولم يعد منذ ذلك الحين.