بوكا جونيورز يفتح أبواب "لا بومبونيرا" أمام إبراهيموفيتش

هناك رغبة حقيقية من النادي الأرجنتيني

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة نادي بوكا جونيور، عن رغبة الإدارة في التوقيع مع أسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش، حال كانت لديه رغبة حقيقية في مغادرة ناديه الحالي لوس أنجلوس جالاكسي.

وجاءت تصريحات المسؤول في إدارة النادي الأرجنتيني، بعد التصريحات التي أدلى بها وكيل السلطان مينو رايولا، ونفى خلالها صحة ما يتردد عن رغبة موكله في البحث عن تجربة جديدة في الوقت الراهن.

وانتقل صاحب الـ37 عامًا إلى ناديه الأمريكي الحالي قبل 18 شهرًا، قادمًا من مانشستر يونايتد، بعد معاناته مع لعنة الإصابة، وحتى بعد تعافيه من العملية التي أجراها في الرباط الصليبي، ظل مهمشًا من قبل مدرب اليونايتد السابق جوزيه مورينيو، إلى أن قرر الرحيل مع بداية فصل الربيع 2018.

وعن صحة الأنباء التي تتحدث عن رغبة إدارة البوكا في التوقيع مع إبرا، قال عضو النادي خورحي أندرو لراديو "موندو بوكا". "هذا صحيح إبراهيموفيتش يريد اللعب للبوكا وصحيح أيضًا نحن في وضع يسمح لنا بالتعاقد معه".

وأضاف "نحن في وضع جيد للغاية من الناحية المؤسسية، من الناحية المادية يُمكننا تحمل مثل هذه الصفقات، أعتقد أننا نستطيع تحمل راتب زلاتان"، في إشارة منه إلى أن الخزينة ستتحمل التكاليف كما حدث في صفقة قائد روما السابق دانييلي دي روسي.

يضرب من جديد 🚀



مهما بدت الزاوية صعبة أو مستحيلة 📐

سيسجل ويحتفل 💥



هكذا اعتدنا فاردي 💁‍♂️😅



📊جيمي سجّل حتى الآن 17 هدفًا مع ليستر بالدوري في عام 2019



▪️فقط أجويرو سجّل أكثر بـ 20 هدفًا

▪️وماني بـ 18 هدفًا pic.twitter.com/EL7msuZN8N — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2019

تجدر الإشارة إلى أن إبرا تمكن من تسجيل 52 هدفًا مع لوس أنجلوس جالاكسي، منهم 26 هذا الموسم، ليحتل صدارة هدافي "الميجور ليج" بفارق هدفين عن منافسه المباشر كارلوس فيلا.