بوكا جونيورز يعلن رحيل مدربه عقب إخفاق كأس ليبرتادورس

خسارة نهائي القرن كانت مباراة شيلوتو الأخيرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد دانييل أنجيليكي رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني رحيل المدرب جييرمو باروس شيلوتو عن الفريق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم -الجمعة- بحضور الثنائي معاً، ليعلنا عن أن مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادورس كانت الأخيرة لشيلوتو كمدرب لبوكا. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكان الفريق قد تعادل على ملعبه "لا بومبونيرا" ذهاباً ضد غريمه الأزلي ريفر بليت، بينما شهدت مباراة الإياب الكثير من الأحداث المؤسفة قبل تأجيلها.

بدأ الأمر باعتداء جماهير ريفر على حافلة الخصم بالغاز المسيل والحجارة، لتتأجل المباراة وسط جدل واسع حتى أقيمت في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بريال مدريد.

وعلى الرغم من تقدم بوكا بهدف داريو بينديتو، إلا أن لوكاس براتو وخوان كوينتيرو وجونزالو مارتينيز قد سجلوا 3 أهداف ليفوز ريفر بنهائي القرن المرتقب.