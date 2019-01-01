بوكا جونيورز يستقر على رقم دي روسي في كوبا ليبرتادوريس

اللاعب سيمثل الفريق الأرجنتيني حتى مارس القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني استقر على رقم قميص لاعبه القادم دي روسي، في بطولة كأس ليبرتادوريس.

واقترب دي روسي من الانضمام إلى بوكا جونيورز، في صفقة انتقال حر بعدما رفض ناديه السابق روما الإيطالي تجديد عقده مع الفريق.

وكانت نية اللاعب صاحب الـ 36 عاماً الاعتزال، إلا أن بعض التقارير خرجت من الأمس، تؤكد على انضمامه للنادي الأرجنتيني في فترة الانتقالات الحالية.

ومن المنتظر ان يرتدي قائد الذئاب السابق، القيمص رقم 16 مع فريقه الجديد، في بطولة كأس ليبرتادوريس، ووفقاً للتقارير الأرجنتينية.

الجدير بالذكر أن، أن عقد دي روسي الجديد وفقاً لشبكة سكاي، يكون حتى عام 2020، وتبلغ قيمته 800 ألف يورو.