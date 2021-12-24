بوفون : يوفنتوس فقد شخصيته بسبب رونالدو !

يؤمن جانلويجي بوفون أسطورة يوفنتوس وحارس نادي بارما الحالي، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسبب في بعض الأضرار لفريقه السابق.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2018 قادمًا من ريال مدريد، في صفقة تسببت في صدمة للعديد من المتابعين.

ونجح المهاجم البرتغالي بعدها على المستوى المحلي بصورة كبيرة، ولكنه فشل أوروبيًا ولم يتمكن من مساعدة يوفنتوس على الفوز بدوري الأبطال.

ومن جانبه قال بوفون في تصريحات لقناة "TUDN":"رونالدو حظى على فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا في أول عام له مع يوفنتوس، وكان العام الذي لعبت فيه لباريس سان جيرمان لذلك لا يمكنني شرح ما حدث".

وأضاف:"عندما عشت عامين معه، عملنا بشكل جيد للغاية، لكني أعتقد أن وجوده تسبب في فقدان الحمض النووي وشخصية يوفنتوس".

وتابع:"وصلنا إلى نهائي عام 2017 لأننا تمتعنا وقتها بفريق غني بالخبرة، ولكن قبل كل شيء كانت هناك الوحدة وروح الجماعة".

وأما عن طموحاته المستقبلية:"أود خوض تجربة اللعب في المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن سنرى ما سيحدث في المستقبل".

عدم الفوز بدوري الأبطال:"حقيقة عدم تحقيق البطولة تحافظ على روحي التنافسية، ربما لو كنت حققتها كنت سأعتزل بشكل مبكر".

وفي نهاية حديثه وضع بوفون قائمة بأفضل الحراس في العالم حاليًا، وبها تيبو كورتوا، يان أوبلان، جانلويجي دوناروما، مانويل نوير، تير شتيجن وكيلور نافاس.

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