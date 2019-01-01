غدًا - بوفون يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

بوفون سيعود إلى يوفنتوس

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي موعد إجراء الكشف الطبي لحارس المرمى، جيانلوجي بوفون، بعد اقترابه مع العودة للبيانكونيري.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ بوفون اتفق مع إدارة يوفنتوس على العودة.

وعلم Goal أنّ صاحب الـ41 عامًا سوف يصل إلى تورينو تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي صباح الغد، الخميس، قبل التوقيع على عقده الجديد.

وكان جيجي قد غادر يوفي في صيف 2018 صوب باريس سان جيرمان، الذي عرض عليه الاستمرار لعام إضافي، إلا أن الحارس الإيطالي قرر الرحيل.

يذكر أن بوفون قضى 17 عاماً بين جدران يوفنتوس، منذ انتقاله إليه قادماً من بارما في صيف 2001، حيث شارك خلالها بـ656 مباراة في جميع المسابقات.

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس كان قد سمح لليوناردو بونوتشي بالرحيل إلى ميلان في صيف 2017 قبل أن يستعيده بعد مرور عام واحد فقط.