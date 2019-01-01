النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

بوفون يهنيء يوفنتوس وأليجري يدعوه للنهائي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
بوفون لا يزال قريباً من زملاء الماضي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

بعث جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي، بالتهاني للفريق الإيطالي بعد انتصاره على أتلتيكو مدريد والعبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

صاحب الواحد وأربعين عاماً كان قد ترك البيانكونيري الصيف الماضي بعد مشوار دام منذ 2001 لينتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية.

بوفون كتب على حسابه بإنستجرام قائلاً: "التهنئة للجميع، عرض رائع وخارق للعادة، ملحوظة صغيرة، أليجري شخص عظيم".

اختيارات المحررين

ماذا قالت الصحافة عن تألق رونالدو وعبور يوفنتوس على حساب أتلتيكو؟

أليجري: من ينتقدني ويوفنتوس بحاجة لطبيب ماهر

وعلق أليجري على إشادة حارسه السابق في حوار مع "سكاي": "أحب أن أشكره، جيجي شخص مميز وكتب التاريخ هنا، شاهدنا لقاءه الأسبوع الماضي وشعرنا بالحزن له، نريد أن نصل إلى مدريد لأبعد نقطة ليكون حاضراً معنا".

وفشل بوفون بالتتويج في دوري الأبطال مع يوفنتوس، إذ وصل للنهائي في ثلاث مناسبات خسرها جميعاً.

وودع جيجي النسخة الحالية مع فريقه بي إس جي على يد مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي بعد الخسارة في باريس بنتيجة 3-1.

إغلاق