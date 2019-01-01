بوفون يهنيء يوفنتوس وأليجري يدعوه للنهائي

بوفون لا يزال قريباً من زملاء الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بعث جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي، بالتهاني للفريق الإيطالي بعد انتصاره على أتلتيكو مدريد والعبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

صاحب الواحد وأربعين عاماً كان قد ترك البيانكونيري الصيف الماضي بعد مشوار دام منذ 2001 لينتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية.

بوفون كتب على حسابه بإنستجرام قائلاً: "التهنئة للجميع، عرض رائع وخارق للعادة، ملحوظة صغيرة، أليجري شخص عظيم".

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وعلق أليجري على إشادة حارسه السابق في حوار مع "سكاي": "أحب أن أشكره، جيجي شخص مميز وكتب التاريخ هنا، شاهدنا لقاءه الأسبوع الماضي وشعرنا بالحزن له، نريد أن نصل إلى مدريد لأبعد نقطة ليكون حاضراً معنا".

وفشل بوفون بالتتويج في دوري الأبطال مع يوفنتوس، إذ وصل للنهائي في ثلاث مناسبات خسرها جميعاً.

وودع جيجي النسخة الحالية مع فريقه بي إس جي على يد مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي بعد الخسارة في باريس بنتيجة 3-1.