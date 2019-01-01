بوفون يتفق على راتبه مع يوفنتوس

بوفون بات أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى يوفنتوس

اتفق جيانلوجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، مع إدارة يوفنتوس على راتبه في الموسم المقبل.

بوفون أعلن عدم استمراره مع باريس سان جيرمان وأكدت التقارير الصحفية اقترابه من العودة للبيانكونيري.

واتفق صاحب الـ 41 عامًا مع إدارة الفريق على العودة لمدة موسم واحد فقط على أن يكون الحارس البديل لفويتشيك تشيزني، بحسب ما توصل إلى Goal.

وسوف يحصل بطل كأس العالم 2006 على راتب سنوي يصل إلى 1.5 مليون يورو بجانب المتغيرات.

تشكيل تاريخي للفريقين 😍📋

تخيل معنا مواجهة بينهما من سيفوز🤔



🇪🇸 ريال مدريد 2002

🇮🇹 ميلان 2007 pic.twitter.com/VfXWajucWe — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وكان جيجي قد غادر يوفي في صيف 2018 صوب باريس سان جيرمان، الذي عرض عليه الاستمرار لعام إضافي، إلا أن الحارس الإيطالي قرر الرحيل.

يذكر أن بوفون قضى 17 عاماً بين جدران يوفنتوس، منذ انتقاله إليه قادماً من بارما في صيف 2001، حيث شارك خلالها بـ656 مباراة في جميع المسابقات.