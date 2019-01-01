رقم مالديني يتحكم في عقد بوفون الجديد مع يوفنتوس

بوفون يبحث عن رقم خاص

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن جيانلويجي بوفون، الحارس الإيطالي المخضرم، طلب وضع بنوداً خاصة بالمشاركات في عقده الجديد مع يوفنتوس.

وأكدت التقارير ووكيل اللاعب اتفاق جيجي على العودة مجدداً لصفوف يوفنتوس بعد عام في صفوف باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

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وأوضحت "لا ريبوبليكا" أن بوفون طلب المشاركة في بطولة الدوري على الأقل ثمانية مباريات، وذلك حتى يتمكن من تخطي رقم باولو مالديني كالأكثر مشاركة في بطولة الدوري.

ويملك مالديني 647 مباراة بقميص ميلان في السيري آ، ومشاركة مالديني في ثمانية لقاءات تعني كسره لرقم مالديني ويصبح هو اللاعب الأكثر لعباً في تاريخ المسابقة.

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وذكرت التقارير أن بوفون طلب أيضاً المشاركة في لقاءين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما لم يمانع أن لا يرتدي رقم واحد، والذي بحوذة البولندي ووشليش تشيزني حالياً.

الجدير بالذكر أن بوفون كان قد انضم للمرة الأولى لصفوف يوفنتوس في 2001 قادماً من بارما، واستمر مع الفريق حتى 2018.