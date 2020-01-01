بوفون : كابوس مانشستر يونايتد يطاردني 3 مرات في الأسبوع

ذكرى توقظ الحارس المخضرم من نومه

لعب الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون سنة واحدة فقط مع باريس سان جيرمان، ولكن هناك واقعة حدثت مع النادي الفرنسي تظل تطارده حتى الآن.

بوفون قدم واحدة من أسوأ مبارياته طوال مسيرته، عندما لعب مع باريس أمام مانشستر يونايتد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.

باريس فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليدخل مباراة العودة وهو الأقرب للفوز، لكنه خسر بنتيجة 3/1 في مواجهة تسبب فيها بوفون في هدف حاسم بمرمى فريقه.

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وقال الحارس المخضرم لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"إنها مباراة أفكر فيها 3 أو 4 مرات على الأقل في الأسبوع، توقظني كثيرًا من النوم للأسف".

وأضاف:"كنت متأكدًا من تأهلنا إلى النهائي هذا الموسم، فزنا بهدفين في الذهاب وقدمنا مباراة جيدة جدًا، وللأسف ألوم نفسي على الخطأ الغريب الذي ارتكبته بهذه المباراة".

وتابع الإيطالي:"اعتقدنا أن الأمور انتهت بعد مباراة الذهاب وكأن المواجهة بلا قيمة كبيرة، لاحظت الاسترخاء في غرفة خلع الملابس، عكس الطاقة والقوة التي اعتدت عليها".

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وأما عن رأيه في الفريق الحالي لباريس:"فريق رائع لا ينقصه أي شيء، وهم الآن يتمتعون بثقافة إيطالية بعد وصول ليوناردو هناك، لذلك لا قلق عليهم من ناحية الحماس والرغبة في الفوز".

يذكر أن صاحب الـ42 سنة لعب 25 مباراة مع باريس سان جيرمان، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا قبل العودة إلى فريقه الحالي يوفنتوس.