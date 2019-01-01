بوفون: دوري الأبطال سبب بقائي في الملاعب

بوفون حطم رقم باولو مالديني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، عن الدوافع التي تساعده على البقاء في الملاعب رغم التقدم في السن وعدم اعتزال كرة القدم.

بوفون شارك في مباراته رقم 903 مع الأندية مساء السبت أمام سبال، محطماً رقم نجم ميلان السابق باولو مالديني.

وقال بوفون للصحافة بعد المباراة: "من يظن أنني عدت ليوفنتوس لتحطيم الرقم لا يعرفني، ما زلت أملك الرغبة لعيش تلك المشاعر مع الجمهور والزملاء".

وأضاف: "بالنسبة لي حلم دوري الأبطال حافز كبير وأشكر الحياة لوجوده لأنه يشجعني على الاستمرار في اللعب، من الجيد البقاء والمحاولة من جديد".

وواصل: "لا يوجد اتفاق أن ألعب أوروبياً، أنا ألعب عندما يحتاجني المدرب، لا أحتاج للحديث عن علاقتي مع تشيزني، الأمور واضحة".

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وقارن بوفون بين مدربه الحالي ماوريتسيو ساري والسابق ماسيمليانو أليجري: "كل منهما له فلسفة مختلفة، ولكن المهم دائماً النتائج، أليجري مايسترو، ولكن ساري مختلف".

وختم: "ساري يحظى بمساندة الفريق، هو دائماً غير راض، يذكرني بنفسي في اللعب، هذه مجموعة قادرة على تحقيق أمور كبيرة، ويمكنها التحسن أكثر".

ولا يزال بوفون يطارد رقم مالديني الخاص بالمشاركات في الدوري الإيطالي، إذ يملك 642 مباراة ونجم ميلان 647 مباراة.