بوفون: باريس عرض تجديد عقدي والدوري الفرنسي قوي

بطولة جديدة لبوفون في فرنسا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جيانلويجي بوفون أن ناديه باريس سان جيرمان عرض عليه تمديد عقده، مؤكداً أنه سيبدأ المفاوضات مع الفريق الفرنسي في الأيام المقبلة.

وانضم المخضرم الإيطالي لصفوف بي إس جي الصيف الماضي بعد رحيله عن يوفنتوس، وخرجت تقارير تفيد بإمكانية رحيله نهاية الموسم.

وقال بوفون مع "سكاي": "بي إس جي عرض علي تجديد العقد، هذ أمر يشعرني بالفخر والسعادة، سنجلس ونتحدث في الأيام المقبلة".

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وواصل: "أريد فهم مشروع النادي ومعاً يمكن أن مضي سوياً، في إيطاليا نملك فكرة مغلوطة عن الكرة الفرنسية".

واستمر جيجي: "فرق مثل ليل وليون لو في الدوري الإيطالي ستحتل مركزاً في الخمس الأوائل، حتى رين رأينا كيف فاز على أرسنال بالدوري الأوروبي".

وختم: "الفرق الإيطالية تعاني وتخسر بسهولة من الإنجليزية، بينما رين فاز 3-1 على أرسنال، هناك فارق واضح في المستويات".

ويلعب باريس سان جيرمان الجولة المقبلة أمام ديجون بعد حسمه رسمياً لقب الدوري الفرنسي.