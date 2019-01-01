بوفال يرفض مقترح نيس

بوفال عاد إلى القديسين من جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق سفيان بوفال، لاعب ساوثامبتون، على التقارير التي ربطته بالرحيل عن فريقه الحالي والانتقال المحتمل إلى نيس.

بوفال فقد مكانته في صفوف القديسين الموسم الماضي، وتمت إعارته لسلتا فيجو بالليجا، قبل العودة مجدداً هذا الموسم.

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ونشر اللاعب رسالة عبر صفحته على "تويتر" قال فيها: "أريد نفي كل الأنباء التي تحدثت عن رحيلي هذا الصيف".

وأضاف: "تركيزي مائة بالمائة على ساوثامبتون والموسم الجديد ومساعدة النادي فيه".

وكانت تقارير قد ربطت بين بوفال والانتقال لصفوف نيس في ظل تفضيل النادي الفرنسي الجناح المغربي على نظيره الجزائري آدم وناس.

ولعب بوفال 35 مباراة الموسم الماضي مع سلتا فيجو وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة.