بوفال ردًا على الاتهام بالأنانية: ألعب من أجل المغرب فقط

سفيان بوفال نجم ساوثهامبتون المعار لسيلتا فيجو ينفي عن نفسه تهمة الأنانية عقب مواجهة نامبيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى النجم المغربي سفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي المعار لنادي سيلتا فيجو الإسباني عن نفسه تهمة الأنانية التي تم توجيهها له من قبل الجماهير مؤخرًأ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بوفال وأكد خلالها أنه يحاول مساعدة الفريق بأكبر شكل ممكن طوال الوقت.

وقال بوفال: “عندما ألعب مع المنتخب أريد دومًا أن أقدم أفضل ما لدي وأن أسخر كل إمكانياتي من أجل الفريق".

♦️إليكم مواعيد ما تبقى من مباريات المنتخب المغربي في كأس الأمم:



🗓 23/6 🇲🇦 × 🇳🇦 ✅

🗓 28/6 🇲🇦 × 🇨🇮

🗓 1/7 🇿🇦 × 🇲🇦#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/4bTJYAsJJR — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وأضاف عن الانتقادات الموجهة له بالفردية: "أريد أن أساعد الفريق فقط ولا أفكر في نفسي على الإطلاق".

وأكمل: "يجب على الجميع أن يفكر في الفريق فقط، وأن نسعد ذلك الجمهور الذي يتابعنا يساندنا طوال الوقت".

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي كان قد حقق الفوز في لقاء اليوم بهدف نظيف جاء بشكل عكسي من دفاع نامبيا.