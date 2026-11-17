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كل شيء في الأهلي يُنحي التفاؤل جانبًا قبل كلاسيكو النصر المرتقب، في ظل السلبيات الواردة من الحصة التدريبية للفريق، اليوم الثلاثاء.

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غياب نجمي الأهلي أمام النصر

يستعد الراقي حاليًا لمواجهة النصر، في 20 من نوفمبر الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2026-27.

وبناءً على الحصة التدريبية الليلة، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" غياب ثنائي الراقي صالح أبو الشمامات وإدوارد سبيرتسيان عن الكلاسيكو، في ظل عدم جاهزيتهما للمشاركة، في ظل عدم اكتمال شفائهما من الإصابات.

سبيرستيان تحديدًا يعد الخسارة الأبرز للأهلي في الكلاسيكو، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في وسط الملعب، معوضًا الجماهير غياب الإيفواري فرانك كيسييه في الميركاتو الصيفي الماضي.

خلاف جديد مع بوسيتش

على جانب آخر، يزعم الصحفي عبدالله أحمد أن الأهلي لم يخض مرانه اليوم الثلاثاء، في ظل قرار المدرب مارينو بوسيتش، على إثر نشوب خلاف جديد مع أحد اللاعبين.

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الصحفي الرياضي أوضح أن المدرب اختلق خلافًا مع أحد اللاعبين – لم يكشف عن اسمه – وأنهى المران بعد بدايته بدقائق دون إجراء حصة تدريبية.

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تاتي هذه الأنباء بعد 48 ساعة من خلاف آخر قد نشب بين بوسيتش والمدافع ريان حامد، أنهى على إثره المدرب المران قبل موعد نهايته بست دقائق تقريبًا، بحسب التقارير الصحفية.

تلك السلسلة من الأزمات تنشب وسط ضغط جماهيري كبير على شركة قلعة الكؤوس، للمطالبة بإقالة بوسيتش في ظل النتائج السلبية وسوء الأداء تحت قيادته.

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وقد قاد بوسيتش الأهلي في 18 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، فاز في 11 منها، وتعادل في اثنتين، بينما خسر خمسة لقاءات أخرى.

ويحتل الراقي حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، حصدها من الفوز في سبع مباريات، وتلقي الهزيمة في أربعة لقاءات.

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أما في النخبة الآسيوية، فتحل كتيبة مارينو بوسيتش المركز السادس في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد ثماني نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.