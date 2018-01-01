بوسنيتش عن تغريدة بوجبا: لكل قصة وجهين لكن هذا ما كان يجب أن يحدث!

بوسنيتش يلوم القائمين على حسابات بوجبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى مارك بوسنيتش حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق اعتقاده بأن تغريدة بول بوجبا المثيرة للجدل بعد إقالة جوزيه مورينيو مدرب الفريق ما كان يجب أن تصدر.

وقال بوسنيتش:"هناك جانبين لكل قصة، رأيت إجابة جاري نيفيل الذي رفض تصديق أن تلك التغريدة كانت مجدولة في إطار دعائي". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"أعتقد أن إيان رايت قال أنها كانت مجدولة، لذلك نحن حقاً لا نعرف ماذا حدث ولكن الحقيقة أن تلك التغريدة ما كان يجب أن تصدر".

وأوضح:"كان يجب أن يفكر القائمون على حساباته بحقيقة أن هناك شخص تم إقالته للتو".

وأثارت صورة بوجبا جدلاً واسعاً إثر صدورها بعد إعلان إقالة مورينيو، إثر الخلافات المعروفة بين الطرفين.