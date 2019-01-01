بوسكيتس يقترب من أوتريخت الهولندي

أوريول بوسكيتس يقترب من الدوري الهولندي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اقترب نجم برشلونة الصاعد أوريول بوسكيتس من الانتقال إلى صفوف نادي أوتريخت الهولندي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت العديد من العروض قد قدمت لنجم البارسا الصاعد خلال الصيف الحالي، مما جعله يؤخر قراره النهائي بخصوص الخطوة المقبلة.

وفي الأيام الأخيرة، جاء أكثر من عرض رسمي من أندية تلعب في الدوري الهولندي، ما جعل اللاعب يبدأ في الاقتناع بهذه الوجهة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

وقدم أوتريخت عرضًا رسميًا أقنع اللاعب وإدارة برشلونة، وجاءت الموافقة المبدئية من قبل الطرفين بعد مفاوضات لم تستغرق الكثير من الوقت.

ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي ومن ثم سيتم الإعلان عنها.

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يذكر أن برشلونة يفضل أن يلعب لاعبيه الشباب في هولندا من أجل تشابه الفلسفة بين النادي وبين الكرة الهولندية بشكل عام.