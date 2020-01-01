بوسكيتس يرفض المقارنة بين سيتين وفالفيردي

بوسكيتس يُظهر احترامه لفالفيردي..

رفض سيرجيو بوسكيتس، نجم فريق برشلونة ، المقارنة بين أسلوب البارسا تحت قيادة كيكي سيتين، وسلفه أرنستو فالفيردي، وذلك عقب الفوز على غرناطة بهدف دون رد.

واستعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني، صدارة الليجا بعد الانتصار على غرناطة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "كامب نو"، في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الإسباني .

بوسكيتس، قال في تصريحات لقناة "موفيستار" الإسبانية: "تركت مباراة الليلة أثرًا طيبًا في نفسي، لقد كنا فريقًا متماسكًا، وامتلكنا السيطرة على مجريات اللقاء، والفريق قدم بشكل عام مباراة جيدة".

وأضاف الدولي الإسباني: "المقارنة بين فالفيردي وسيتين؟ لا ينبغي المقارنة بين المدربين، فكل مدرب لديه أسلوبه ورؤيته الخاصة لكرة القدم".

وأوضح: "سوف ترون ما طلبه سيتين منا، أنا لن أكشف ذلك، نحن سعداء مع كيكي وراضون عما قدمه فالفيردي".

وتابع: "مجلس الإدارة رأت تغيير المدرب، لخلق دوافع جديدة، سنحاول مهما كان الأمر، خلق دوافعنا، ونحن جاهزون لذلك".

وبسؤاله عما إذا طبق برشلونة الضغط العالي بشكل أقوى خلال لقاء غرناطة، أجاب: "عندما تواج فريق متكتل في الدفاع، فمن الأفضل أن تضغط وتهاجم، كانت هناك فترة من المباراة حققنا فيها ذلك".

وأردف: "سنحاول التمسك بهذا النهج، علينا أن ننمو ونقاتل من أجل الفوز بكل الألقاب الممكنة".

وأتم بوسكيتس تصريحاته عن ريكي بويج: "لا يزال أمام الكثير لينمو، ولكن يبدو أنه سيكون صاحب شأن هـنا في برشلونة".

وسجل بويج، صاحب الـ20 عامًا، أول ظهور له مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم، بعدما شارك كبديل أمام غرناطة.