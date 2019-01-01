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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بوسكيتس يتلقى الإنذار الأسرع في الكلاسيكو

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والأسرع في مسيرته أيضاً..

تلقى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة إنذاراً مبكراً بعد 89 ثانية من انطلاق المباراة ضد ريال مدريد.

جاء ذلك في كلاسيكو الليجا على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين.

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وكان ذلك هو أسرع إنذار في تاريخ الكلاسيكو منذ 2005-2006، كما كان أسرع إنذار في مسيرة اللاعب.

يذكر أن برشلونة فاز على ريال مدريد بهدف نظيف ليبتعد عنه بفارق 12 نقطة في صدارة المسابقة.

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