بوسكيتس يتلقى الإنذار الأسرع في الكلاسيكو

والأسرع في مسيرته أيضاً..

تلقى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة إنذاراً مبكراً بعد 89 ثانية من انطلاق المباراة ضد ريال مدريد.

جاء ذلك في كلاسيكو الليجا على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين.

وكان ذلك هو أسرع إنذار في تاريخ الكلاسيكو منذ 2005-2006، كما كان أسرع إنذار في مسيرة اللاعب.

89 - إنذار سيرخيو بوسكيتس بعد 89 ثانية ضد ريال مدريد هو الأسرع في الكلاسيكو في اللا ليغا منذ 2005/06، والأسرع لبوسكيتش في مسيرته في البطولة. تهور.

— You Stats (@YouStats) March 2, 2019

يذكر أن برشلونة فاز على ريال مدريد بهدف نظيف ليبتعد عنه بفارق 12 نقطة في صدارة المسابقة.