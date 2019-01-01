بوسكيتس يتغيب عن تدريبات برشلونة الأخيرة قبل خيتافي

مشاركة اللاعب أمام خيتافي محل شك

فيسبوك تويتر هيثم محمد

يواجه برشلونة احتمالية غياب نجمه سيرجيو بوسكيتس عن مواجه خيتافي المقبلة بعد تغيبه عن تدريبات الفريق الأخيرة.

ويلعب برشلونة مع خيتافي على ملعب الأخير مساء الأحد في أولى لقاءات الفريق بعد انتهاء العطلة الشتوية لليجا الإسبانية.

وذكرت "سبورت" أن بوسكيتس لم يتدرب مع الفريق بسبب فيروس بالمعدة أصابه بالإعياء في الليلة السابقة وغيبه عن استعدادات المباراة. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

ليفربول وبرشلونة وفرق فشلت في تحقيق دوري اللاهزيمة

لو تواجدت في مدينة مانشستر أمس فبالتأكيد كان سيصلك تشجيع واحتفالات جماهير السيتي بالفوز على ليفربول الذي هز مدينة مانشستر بالكامل🔥🏟️🙌



(@EPLworld:📽️) pic.twitter.com/W6iBQEj292 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

سولشار: مانشستر قادر على الفوز بكل المباريات ونملك خطة انتقالات

وأشارت الصحيفة أن مشاركة متوسط الميدان محل شك وسيقيم المدرب إيرنستو فالفيردي حالته قبل المباراة لتقرير مدى إمكانية لعبه.

ولم يغب بوسكيتس عن أي لقاء هذا الموسم مع برشلونة، و لعب كبديل فقط في مناسبتين ويعد من الأهم في تشكيلة فالفيردي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد.