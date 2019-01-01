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بوسكيتس يتغيب عن تدريبات برشلونة الأخيرة قبل خيتافي

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مشاركة اللاعب أمام خيتافي محل شك

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

يواجه برشلونة احتمالية غياب نجمه سيرجيو بوسكيتس عن مواجه خيتافي المقبلة بعد تغيبه عن تدريبات الفريق الأخيرة.

ويلعب برشلونة مع خيتافي على ملعب الأخير مساء الأحد في أولى لقاءات الفريق بعد انتهاء العطلة الشتوية لليجا الإسبانية.

وذكرت "سبورت" أن بوسكيتس لم يتدرب مع الفريق بسبب فيروس بالمعدة أصابه بالإعياء في الليلة السابقة وغيبه عن استعدادات المباراة.

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وأشارت الصحيفة أن مشاركة متوسط الميدان محل شك وسيقيم المدرب إيرنستو فالفيردي حالته قبل المباراة لتقرير مدى إمكانية لعبه.

ولم يغب بوسكيتس عن أي لقاء هذا الموسم مع برشلونة، و لعب كبديل فقط في مناسبتين ويعد من الأهم في تشكيلة فالفيردي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد.

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