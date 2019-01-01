بوسكيتس: من المؤلم تكرار سيناريو روما ونعتذر للجمهور

تعرف على تصريحات بوسكيتس بعد الخسارة من ليفربول

اعتذر سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، من الجمهور على الخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا وتكرار سيناريو روما الموسم الماضي.

برشلونة فشل في الحفاظ على تقدمه ذهابًا بثلاثية نظيفة على ليفربول ليخسر في أنفيلد برباعية ويودع دوري أبطال أوروبا.

وقال بوسكيتس في تصريحات عقب المباراة: "لقد كانو أفضل منا وقدموا لقاءً قويًا من الدقيقة الأولى وضغطونا بصورة صعبة وتمكنوا من التسجيل من الفرص التي أتيحت لهم".

وتابع: "أعتذر للجمهور لتكرار سيناريو روما، إنّه لأمر سيء للغاية السقوط بهذه الطريقة رغم الخروج بنتيجة جيدة في مباراة الذهاب".

قائد برشلونة الثاني أشار إلى أنّ الفريق دفع ثمن إهدار الفرص المتاحة له وبالأخص في الشوط الأول من فريق لا يتوقف عن القتال على الكرة والضغط في أجواء صعبة.

⚡️ “معجزة آنفيلد.. ريمونتادا لن تُنسى 🔴”https://t.co/c7g9izwpyp — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 7, 2019

وواصل: "لقد كانت ليلة سيئة للغاية ونحن نسير في الطريق ذاته ونفقد فرصة قريبة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لا أستطيع أن أقول شيئَا سوى الاعتذار".

واختتم: "الكل يتحمل المسئولية وليس فقط المدرب، علينا تقييم كل شيء. الأمر يجرحنا كثيرًا ولا أجد ما أقوله سوى الاعتذار".

جدير بالذكر أنّ البلوجرانا ودّع الموسم الماضي أمام روما في ربع النهائي بعد الفوز ذهابًا برباعية لهدف والخسارة في الإياب بثلاثية نظيفة.