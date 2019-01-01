بوسكيتس: محظوظ باللعب بجوار ميسي ومباراة مانشستر هي الأفضل في مسيرتنا

سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب فريق برشلونة يشيد بليونيل ميسي وبما يقدمه للبلوجرانا على مدى السنوات ويؤكد على صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب فريق برشلونة بزميله في الفريق ليونيل ميسي قائد البلوجرانا وبما يقدمه للفريق على مدار السنوات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي دوري الأبطال كانت المباراة المثالية بالنسبة له.

وقال بوسكيتس: "نحن لدينا حظ كبير باللعب بجوار ليونيل ميسي في التدريبات كل يوم، لقد أمضيت 11 عامًا معه، لذلك لدي فرصة أكبر لأشاهده وهو يقوم بتلك الأمور العظيمة".

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وأضاف: "لا نشعر بالمفاجأة عندما يسجل الأهداف، فلا يوجد هدف يسجله في الملاعب لا يسجله قبلها في التدريبات، كما أنه يعيد تسجيل أهداف من مواسم سابقة، هو فريد من نوعه".

وعن مواجهة يونايتد قال: "لقد قدمنا أفضل مستوى لنا في النهائي أمامهم مع بيب جوارديولا، لقد كنا في قمة مستوانا بذلك الوقت، لقد سيطرنا على تلك المباراة بكل ما لدينا من قوة".

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وأكمل: "الأفضل من كل شيء هو التقدير الذي حصلنا عليه منهم، أن يعترف جيل عظيم من مانشستر يونايتد ومعهم السير أليكس فيرجسون بتفوقك فهذه هي أفضل إشادة من الممكن أن تحصل عليها".

جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على مانشستر يونايتد مساء يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد.