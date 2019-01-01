بوسكيتس: لا أعلم ما مشكلة الحكم .. ودي يونج: لنا ركلة جزاء

نجما برشلونة يقدمان نقدًا لاذعًا لحكم مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الليجا.

هاجم سيرجيو بوسكيتس نجم فريق برشلونة حكم مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد التي أقيمت اليوم على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات تبعت المباراة شاركه فيها زميله الهولندي فيرنكي دي يونج وأكدا خلالها أن سوء تقدير كبير قد لازم الحكم طوال اللقاء.

وقال بوسكيتس: "المشكلة كانت في البداية عندما احتسب الحكم ركلة الجزاء، لو كانت تلك خطأ كان لابد أن يتحسب ركلة جزاء لصالح بيكيه، كان يجب عليه العودة لتقنية الفيديو".

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وأضاف: "لا أعلم ماذا كانت مشكلة الحكم أو مشكلة تقنية الفيديو، لكن علينا أن نمضي قدمًا وننظر للأمام لقد افتقدنا عدة أمور اليوم ولدينا مباراة مهمة أمام ريال مدريد".

وأكمل زميله في منتصف الملعب فرينكي دي يونج: "بعد احتساب ركلة الجزاء على بوسكيتس في البداية كان على الحكم أن يتحسب كرة بيكيه أيضًا".

وأضاف: "كنا نعرف أنها مباراة صعبة للغاية ولم نشعر بالراحة طوال أحداثها بسبب الضغط، لكن الشيء الإيجابي أننا أظهرنا رد فعلنا وقلبنا النتيجة بعد الهدف الأول".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بعدما تقدم سوسيداد وقلب برشلونة النتيجة ثم عاد أصحاب الأرض وتعادلوا