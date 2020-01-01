بوسكيتس: فرطنا في فرصة ثمينة والدوري لم يُحسم

سيرجيو بوسكيتس نجم فريق برشلونة يؤكد أن فريقه فرط في فرصة ثمينة للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني.

أعرب اللاعب سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب برشلونة عن انزعاجه من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ريال مدريد في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوسكيتس، وأكد خلالها أن فريقه فرط في فرصة ثمينة من أجل تصدر جدول ترتيب البطولة.

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وقال بوسكيتس: "كان لدينا فرصة ثمينة للابتعاد بالصدارة، في الشوط الأول كنا أفضل وكان من الممكن أن نتقدم في الشوط الثاني تغيرت الأمور وواجهنا صعوبات في التقدم بالكرة".

وأضاف: "هم ضغطوا ونجحوا في التسجيل خلال الشوط الثاني، ولم نعرف كيف نخرج بالكرة بشكل جيد عندما ضغطوا علينا، لو خرجنا من الضعط كنا لنستفيد لكننا لم ننجح في ذلك".

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وأكمل: "الشوط الأول كنا أفضل وهم كانوا أحسن في الثاني لكن الأمر لا يتعلق بالحالة البدنية للفريق، نحب الاستحواذ على الكرة ولدينا العناصر التي تستطيع ذلك ودائمًا ما نكون نحن من نستحوذ أكثر".

وأنهى تصريحاته حول تبدل الحال في جدول ترتيب الدوري الإسباني:"لا تزال البطولة طويلة للغاية والفارق الآن نقطة وحيدة فقط لريال مدريد".

وقال تير شتيجن: "الكلاسيكو دائمًا ما يكون صعبًا، لم انتظر الخسارة هنا لكن اللعب في سانتياجو برنابيو ليس سهلًا فنحن نواجه فريقًا كبيرًا والحظ في الشوط الثاني كان لصالح ريال مدريد".

وأردف: "كنا أفضل في الشوط الأول، وربما وضع ريال مدريد كان حافزًا بالنسبة لهم كلا الفريقين من الممكن أن يخسرا العديد من الأمور في مثل تلك اللقاءات، جئنا هنا لنبتعد بالصدارة عنهم لكن الدوري لا يزال طويلًا".

واختتم تصريحاته: "الان نفكر فيما أخطأنا فيه وفيما يجب أن نطوره للمباريات المقبلة، هناك أمورًا قمنا بها بشكل جيد وأمورًا أخرى كانت سيئة للغاية".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز ريال مدريد بثنائية نظيفة سجلها بيكيه بهدف عكسي والبديل ماريانو دياز في اللحظة الأخيرة.