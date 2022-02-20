بوسكيتس: ضم أوباميانج مجانًا هدية السماء لبرشلونة

أثنى قائد برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، على بيير أوباميانج، معتبرًا أن ضمه مجانًا في يناير الماضي "هدية" من السماء للبرسا.

تصريحات بوسكيتس أتت بعد نجاح الدولي الجابوني في إحراز هدفين في فالنسيا، بالمباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا برباعية.

وتحدث القائد للإعلام وقال "إنه يعمل بشكل جيد حقًا، لقد جاء إلى هنا للمشاركة وهو الآن يحصل عليها".

كما أضاف "آمل أن يساعدنا بهذه الطريقة، فهو لاعب رائع ووجوده معنا مجانًا هو هدية بكل المقاييس".

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لم تتوقف إسهامات أوباميانج عند الهدفين، بل ارتطمت به كرة الهدف الرابع لبيدري، وعلّق بوسكيتس "بدونه، كان الحارس سيوقف الكرة".

أما أوباميانج نفسه، فتحدث مازحًا عن المباراة "آخر مرة لعبت في ميستايا (ملعب فالنسيا) سجلت ثلاثة أهداف لآرسنال".

وأتم "يمكنني القول أن ميستايا مثل بيتي".

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يسافر إلى جنوب إيطاليا لمواجهة نابولي في إياب ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.