بوسكيتس بعد الفوز الصعب على براج: عانينا بما فيه الكفاية

وتير شتيجن يشاطره الرأي

اعترف متوسط ميدان برشلونة سيرجيو بوسكيتس، بصعوبة الفوز الذي تحقق مساء الأربعاء خارج القواعد على حساب سلافيا براج في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وبعد تخطي مضيفه التشيكي بنتيجة 2-1، قال القائد الثاني "انتصار مهم للغاية وكنا نعرف أن المواجهة ستكون معقدة، ودائمًا الفوز خارج الملعب يكون مهمًا، خاصة في مجموعة معقدة مثل مجموعتنا".

وفي رده على سؤال حول الدقائق الأخيرة التي تعرض خلالها البرسا لضغط لا يصدق، قال "كانت لحظات صعبة وكان واضحًا أنهم تجرأوا كثيرًا وهاجموا بالكثير من اللاعبين، وإذا لم نضغط عليهم، كانت الأمور ستتعقد، صحيح خلقنا العديد من الفرص، لكننا عانينا بما فيه الكفاية"ز

وعن استفاقة ميسي بعد عودته من الإصابة، قال "لقد واجه صعوبة في البداية بسبب الإصابة، ومعروف أنه مؤثر في طريقة لعبنا، وهو يسير بخطى حثيثة ويحتاج أن يشعر أنه استعاد كامل لياقته البدنية، وبعيدًا عن أنه أفضل لاعب في العالم فهو لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

20 دقيقة كانت كافية لميتشي من أجل حسم الأمور أمام أياكس 🦇



هل حسم البلوز تأهلهم للدور المقبل بالفوز في أمستردام؟ 👏#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/un8zzkKmAv — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

أما نجم المباراة تير شتيجن، فقال "شعرت بالضيق لأننا لم نلعب بمستوانا، لكن من حسن الحظ خرجنا بالنقاط الثلاث، وعلينا أن نتحدث معًا عن بعض الأشياء لنتجنبها في المستقبل، وبالطبع لن أتحدث عنها هنا".

فيما قال التشيلي آرتورو فيدال "أنا حزين لأنني لم أبدأ لكن المهم تحقيق الفوز"، منتقدًا أداء الفريق "عندما لا يفعل المرء شيئًا جيدًا أو لا يحافظ على تركيزه ينتهي الأمر بمعاناة، وهذا ما حدث في المباراة الصعبة المعقدة".