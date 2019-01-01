بوسكيتس: امتلاك ميسي لا يضمن تحقيق دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات بوسكيتس حول ميسي وكريستيانو رونالدو والكرة الدفاعية

أكد سيرجيو بوسكيتس، متوسط ميدان برشلونة، أنّ امتلاك ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، لا يضمن تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا رغم كونه الأفضل في العالم.

برشلونة حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات في تاريخه شارك ميسي في 4 منها.

وقال بوسكيتس في تصريحات لصحيفة "الموندو" الإسبانية: "ميسي هو أفضل لاعب في العالم وقدّم لنا الكثير وحينما يعتزل سوف نفتقده بشدة".

وتابع: "ولكن امتلاك الأفضل لا يضمن لك دائمًا تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، يجب أن نكون فريقًا أقوى وأكثر توازنًا".

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قائد برشلونة الثاني نفى أن يكون الاستحواذ هو هدف الفريق الأساسي مشيرًا إلى أن الأهم هو التوازن بين الدفاع والهجوم موضحًا أن حرمان المنافس من الكرة وبناء الهجمات أمر أصعب من الدفاع دون كرة.

وأوضح: "يجب دائمًا إيجاد طرق مختلفة لتسجيل الأهداف سواء بالاستحواذ واللعب ضد التكتلات أو الاعتماد على المرتدات. نيمار كان يساعدنا في الارتداد وقت لويس إنريكي والآن عثمان ديمبيلي".

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وأردف: "كل فريق له طريقة لعب يتميز بها ويفضلها ولا أستطيع أن أقول إنها خاطئة، فخيتافي مثلا يقدم كرة جيدة للغاية رغم أنّه يميل للدفاع".

وواصل: "كل لاعب له مطلق الحرية في إطلاق أي تصريحات. أنا مثلا لا أحب الحديث كثيرًا وجيرارد بيكيه يقول ما يؤمن به وكل شخص لديه شخصية مختلفة ومستقلة".

واختتم: "ميسي أكثر تنوعًا ويشارك في صناعة الهجمة وبناء اللعب ولكن كريستيانو رونالدو هداف بارع ويسجل باستمرار. في رأي ليو هو الأفضل والأكثر تكاملًا".

برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وفي حال التأهل سيواجه المنتصر من ليفربول وبورتو.