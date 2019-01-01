بوسكيتس: الدوري الإسباني محسوم؟ اتذكر موسم 2015-2016

أكد سيرجيو بوسكيتس، القائد الثاني لبرشلونة، صعوبة مواجهة إسبانيول مشيرًا إلى أنّ الدوري الإسباني لم يحسم بعد.

ب رشلونة انتصر بثنائية ليونيل ميسي في لقاء الجولة 29 من الدوري الإسباني ليبتعد أكثر بصدارة الليجا.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية: "بدأنا المباراة بصورة هجومية لمواجهة التكتلات الدفاعية وحصلنا على العديد من الفرص ولكن لم نتمكن من التسجيل حتى جاء الشوط الثاني. النتيجة عادلة للأمانة".

وتابع: "فترة التوقف الدولي كانت صعبة لأن هناك أكثر من لاعب سافر لمسافات بعيدة، فمثلًا أرتورو فيدال لم يتدرب سوى بالأمس فقط والمباراة كانت أمام منافس خطير في ديربي له قيمة خاصة".

بوسكيتس أشاد بمستوى ميسي مؤكدًا أنّ مهارات البولجا تؤثر كثيرًا في المباريات الكبيرة كما أنّه يمتلك قدرات فريدة من نوعها.

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وأردف: "تصريحات جيرارد بيكيه لم تكن مسيئة، في كل مباراة على ملعب كورنيلا يتلقى الكثير من الإهانات ولا يتحدث أحد".

واختتم: "لا ننكر أننا نحظى بأفضلية للفوز بالدوري الإسباني ولكن لا يمكن أنّ ننسى موسم 2015-2016 حينما تعقدت الأمور وحققنا البطولة في آخر أسبوع. لا يجب أن نتكاسل في المباريات المقبلة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة ابتعد أكثر بصدارة الليجا واتسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 13 نقطة.