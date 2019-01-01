بوسكيتس: أياكس فريق رائع ويستحق التواجد في نصف النهائي

تعرف على تصريحات بوسكيتس عقب تأهل برشلونة وأياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أشاد سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، بالأداء الدفاعي لفريقه وتألق ليونيل ميسي أمام مانشستر يونايتد كما أثنى على تأهل أياكس لحساب يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر برباعية نظيفة مجموع المباراتين أمام مانشستر يونايتد، بينما ودّع يوفنتوس أمام أياكس.

وقال بوسكيتس في تصريحات عقب المباراة: "لم نتأهل إلى نصف النهائي منذ 3 سنوات ولكننا لم نشعر بالقلق من هذا الأمر وكنا نعرف أن نتيجة الذهاب جيدة ولكن من الضروري التأكيد عليها في الإياب".

وتابع: "يوفنتوس كان أحد المرشحين للفوز بالبطولة لكنني لست متفاجيء من خروجه على يد أياكس، لأن الفريق الهولندي يقدم بطولة رائعة ويستحق الوصول إلى نصف النهائي".

قائد برشلونة الثاني أثنى على القدرات الدفاعية للفريق الكتالوني والمجهود المبذول من الجميع لحرمان المنافسين من الوصول إلى مرمى النادي الكتالوني.

لمُشاهدة الفيديو على يوتيوب: https://t.co/jQKh0wnOFn — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 15, 2019

وأردف: "ميسي هو أفضل لاعب في العالم ويحطم كل الأرقام القياسية ومستواه لا يدهشني".

واختتم: "لم أر احتفال فيليبي كوتينيو، ولكن هدفه اليوم كان هامًا للغاية وردًا على الانتقادات التي تلقاها مؤخرًا. إنّه لاعب رائع".

جدير بالذكر أن برشلونة وصل لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 2015 بينما لن يلعب كريستيانو رونالدو نصف النهائي للمرة الأولى من 2010 حينما خرج أمام ليون بقميص ريال مدريد.